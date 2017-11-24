На Красноярском цементном заводе прошел аудит Американского института нефти

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») состоялся ежегодный инспекционный аудит Американского института нефти (API).

Проведена проверка системы менеджмента качества (СМК) завода на соответствие американскому стандарту API Spec Q1 и международному ISO 9001:2015, а также тампонажного цемента Class G HSR, изготавливаемого на предприятии и используемого для строительства нефтегазовых скважин, — на соответствие стандарту API Spec 10A.

В конце ноября Красноярский цементный завод посетила представитель Американского института нефти (API) Светлана Храмова. В течение рабочей недели аудитор побывала в цехах «Сырьевой», «Обжиг», «Помол», «Готовая продукция», в отделе технического контроля, лаборатории и других подразделениях, где ознакомилась с этапами производства, тарирования и хранения цемента на заводе. Представитель API дала оценку планированию, контрактной работе с потребителями и организации закупок на предприятии, обучению специалистов, а также другим областям работы завода, системно влияющим на качество выпускаемого тампонажного цемента.

Особое внимание уделили организации и проведению испытаний, а также метрологическому обеспечению производственных и испытательных процессов. В течение нескольких дней Светлана Храмова наблюдала за процедурой проведения работниками завода физико-механических испытаний продукции и ходом выполнения химических анализов.

В ходе проверки было выявлено несколько несоответствий. Цементники устранят их в течение следующих 60 дней, после чего технический комитет Американского института нефти будет принимать решение о подтверждении действия лицензии на право использования монограммы API.

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На итоговом совещании Светлана Храмова поблагодарила участников за хорошую организацию аудита и заинтересованность всех задействованных специалистов, а также отметила сильные стороны системы управления Красноярского цементного завода, среди которых «отличное документирование». Также она подчеркнула высокий профессионализм коллектива предприятия.

Напомним, что сертификаты соответствия Американского института нефти и лицензию на право использования монограммы API завод получил еще в 2013 году и теперь регулярно подтверждает соответствие работы стандартам.