Минфин Красноярского края о рекордном госдолге региона: Мы на экономически безопасном уровне

Министерство финансов Красноярского края выпустило официальный комментарий о ситуации с рекордно высоким госдолгом региона. К началу декабря долг края составил 97,84 млрд рублей. Сейчас край по величине госдолга на третьем месте в России, уступая только Краснодарскому краю и Московской области.

Минфин края заверил, что размер государственного долга региона находится на безопасном уровне — только 58% от объема собственных доходов, хотя Бюджетный кодекс разрешает иметь долг, равный доходам.

При этом по итогам 11 месяцев 2017 года бюджет Красноярского края впервые за шесть лет исполнен без дефицита.

«В рейтинге относительной долговой нагрузки регионов Красноярский край находится в середине списка, в то время как другие субъекты уже превысили допустимый порог. Таким образом, сравнение объема госдолга края в абсолютном выражении с другими субъектами страны не отражает реальную картину о состоянии долговой нагрузки регионов и не является корректным. Бюджет Красноярского края по параметрам доходов и расходов — пятый в России», — отметили в минфине.

В ведомстве добавили, что структура долга улучшилась за последнее время: часть коммерческих заимствований заменили более дешевыми бюджетными кредитами. Минфин надеется уменьшить и дефицит краевого бюджета: с 31,2 млрд рублей в 2013 году планируется его снижение до технического уровня 2,4 млрд рублей к 2020 году.

По данным регионального минфина, с ноября по декабрь госдолг Красноярского края вырос на 2,39 млрд. В том числе задолженность по ценным бумагам увеличилась с 56,23 до 64,03 млрд, по бюджетным кредитам снизилась с 29,69 до 24,29 млрд. Размер долга по банковским кредитам остался неизменным — 9,32 млрд.

Предыстория: Темпы роста госдолга Красноярского края опережают среднероссийские