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В Красноярске отечественный автомобиль занесло под автобус
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В Красноярске отечественный автомобиль занесло под автобус

6 декабря 14:43
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В Красноярске на улице Партизана Железняка произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса. Lada и автобус маршрута № 87 столкнулись сегодня, 6 декабря, на ул. Партизана Железняка, неподалеку от ТРЦ «Июнь» (Партизана Железняка, 23).

Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети очевидцы. На кадрах видно, что автобус остановился в правой полосе движения. Отечественный автомобиль стоит вплотную к нему правым боком. Бампер машины практически упирается в забор, отделяющий дорогу от пешеходной части.

В Красноярске на ул. Партизана Железняка произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля
Фото: vk.com/kraschp
Столкнулись автомобиль Lada и автобус маршрута № 87
Фото: vk.com/kraschp
В ГИБДД заявка о происшествии не поступала
Фото: vk.com/kraschp

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В комментариях красноярцы предположили, что водитель Lada уходил от столкновения с другим участником движения и автомобиль занесло. Часть пользователей предположила, что причиной ДТП стало обледенелое дорожное полотно.

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что к ним заявление не поступало.

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