Талисман Чемпионата мира по футболу 2018 года появился на монетах

Банк России выпустил памятные монеты с символикой Чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ в 2018 году, сообщает пресс-служба Центробанка.

Перечень монет, обращающихся на рынке, пополнится четырьмя серебряными монетами номиналом 3 рубля, одной золотой — номиналом 50 рублей и двумя недрагоценными (в обычном и специальном исполнении) — по 25 рублей.

Всего будет выпущено более 20,108 млн таких монет, из которых львиная доля — 19,75 млн штук — 25-рублевые дензнаки в обычном исполнении. На них и будет изображен талисман Чемпионата мира - Волк Забивака. Еще 250 тысяч — такие же монеты, но с цветным изображением талисмана.

Серебряных трехрублевок будет выпущено 96 тысяч (по 24 тысячи каждой монеты), а золотых полтинников — всего 12 тысяч штук.

При этом, в серебряной монете будет содержаться 31,1 грамм драгметалла 925 пробы, а в золотой — 7,78 грамм 999 пробы.

На лицевой стороне всех монет будут расположены изображение герба России, год выпуска и номинал. У драгоценных монет к этому добавятся обозначение металла в таблице Менделеева, его масса в монете и проба сплава.

А вот изображения на обратной стороне будут отличаться.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — уточняют в Центробанке.

Отметим, это уже не первые монеты, которые выходят к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В конце прошлого года ЦБ уже выпускал 20 млн недрагоценных монет номиналом 25 рублей.