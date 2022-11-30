Мэр отправил на переделку скандальный проект застройки Красноярска

Масштабный проект новой застройки левого берега Красноярска — территории, на которой живет четверть населения города, 260 тысяч человек — переделают после бурного возмущения горожан. Об этом вечером 30 ноября рассказал заместитель главы Красноярска — руководитель департамента градостроительства Олег Животов на встрече с журналистами.

«От лица главы города приношу извинения жителям за непрофессионализм, который был допущен на публичных слушаниях. Главой города принято принципиальное решение процедуру публичных слушаний в установленном законом порядке завершить», — сказал Олег Животов.

Он подчеркнул, что будет проведена дополнительная работа, во время которой проанализируют и оценят все предложения горожан: «На основании этого будут внесены изменения в документы территориального планирования, которые мы обсуждаем».

Новые публичные слушания проведут в конце весны 2018 года — на анализ поступивших предложений потребуется не меньше четырех месяцев.

Напомним, планы по застройке левобережья опубликовали 15 ноября на сайте администрации. Проект касался всего левого берега — от микрорайона Солнечный до Удачного. Чиновники и застройщики провели серию общественных обсуждений проекта, на которых жители высказывали свое возмущение.



Последние слушания прошли 28 ноября в здании ГорДК (проспект Свободный, 48). На них горожане раскритиковали проект застройки Академгородка и микрорайона Удачный. Люди требовали сохранить городские леса и снизить высоту зданий. Также горожане пытались узнать точные сроки сноса своих дач — на эти вопросы проектировщики не смогли дать внятные ответы. Также жители пытались узнать точное количество деревьев, которые вырубят из-за предстоящего строительства.



Красноярцы были недовольны и тем, что при разработке нового проекта пренебрегли вопросами экологии. Некоторые жители выбегали на сцену — сотрудникам полиции приходилось их выводить.

После бурного возмущения горожан мэр решил радикально пересмотреть проект и попытаться учесть предложения жителей. Несмотря на то, что проект отправили на доработку, красноярцы ещё могут высказать свои предложения — мэрия будет обязана учесть их.

Сделать это необходимо до 5 декабря включительно. Письменные предложения и замечания принимают в мэрии по адресу: Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, 2 этаж (единая канцелярия), тел. (391) 226-19-32, 226-19-41. При себе нужно иметь паспорт. Бланк для голосования и предложений можно заполнить на месте или заранее, скачав его с сайта мэрии.