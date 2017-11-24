Цветы без документов из Ленинградской области не стали отправлять под бульдозер

Специалисты Россельхознадзора нашли в Красноярске незаконно ввезенные цветы, но не стали отправлять их на уничтожение.

Как пояснили в краевом управлении надзорного ведомства, при досмотре грузов, привезенных из Ленинградской области, специалисты Россельхознадзора нашли 1200 срезов цветов розы. Поставщик предоставил на них все необходимые документы, но карантинный сертификат оказался просроченным.

В управлении пояснили, что если бы цветы привезли из-за границы, их отправили бы на обеззараживание или уничтожили. Для российской продукции такой порядок не предусмотрен, поэтому специалисты ограничились осмотром цветов и выяснили, что опасности они не представляют.

Теперь розы поступят в красноярские магазины, а поставщика привлекут к административной ответственности. Ему грозит штраф — до 10 тыс. рублей.