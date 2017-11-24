Поклонников Хворостовского призвали не покупать цветы, а пожертвовать деньги на борьбу с раком

Родственники и друзья умершего 22 ноября всемирно известного оперного певца из Красноярска Дмитрия Хворостовского просят его поклонников пожертвовать деньги на онкологические исследования. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте певца.

23 ноября поклонники певца приходили почтить его память с цветами и свечами к главному входу Большого концертного зала в Красноярске. Но родственники призвали их потратить деньга на другие цели.

«Вместо цветов семья Хворостовских предлагает вам сделать пожертвование в благотворительную организацию по исследованию рака — Cancer Research UK», — говорится в сообщении.

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Ранее супруга певца — Флоранс Хворостовская — поблагодарила общественность за поддержку.

Напомним, Хворостовский скончался после двух с половиной лет борьбы с раком мозга в возрасте 55 лет. На его сайте сообщается, что последние дни он провел в окружении близких — в хосписе, неподалеку от своего дома в Лондоне. У него остались 14-летний сын Максим, 10-летняя дочь Нина и еще двое детей-близнецов от предыдущего брака — 21-летние Данила и Александра, а также родители.

В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, Хворостовский перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне 2017 года на австрийском фестивале Grafenegg — это был концерт «Дмитрий и его друзья». В сентябре этого года за особый вклад в развитие культуры и искусства его представили к высшей государственной награде РФ — ордену «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Планируется, что гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским пройдет 27 ноября в концертном зале имени Чайковского в Москве. После нее состоится процедура кремации. Одну капсулу с прахом певца захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую отправят в Красноярск. Время и место похорон в родном городе певца, Красноярске, пока не определено.