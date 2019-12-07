Прославленный хоккеист покинул красноярский клуб из-за поездки за границу

Прославленный красноярский спортсмен Александр Сёмин не будет выступать за ХК «Сокол».

Руководство клуба и спортсмен расторгли контракт по обоюдному соглашению.

Причиной стало то, что титулованный спортсмен на время покинул страну. «Александр Сёмин уехал в США за своей семьей — у спортсмена родился сын», — рассказали Newslab.ru в пресс-службе клуба «Сокол».

Мальчика назвали Данилом, он родился в конце ноября. Это второй сын Сёмина, первый появился на свет в августе 2015 года.

Пока неизвестно, сколько спортсмен пробудет за пределами страны. В «Соколе» заявили, что готовы возобновить трудовые отношения с двукратным чемпионом мира, когда он вернется в Красноярск.

Александр Сёмин родился в Красноярске, играл в высшей хоккейной лиге, спортсмена включали в состав сборной России на Олимпиаде в Сочи 2014 года. В 2017 году спортсмен заключил контракт с красноярским клубом «Сокол».