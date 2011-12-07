Фермер из Канского района из-за мошенников остался без машины для заготовки сена и денег

Житель Канского района лишился денег из-за мошенников, у которых он через интернет решил купить сельхозтехнику.

Как пояснили в краевой полиции, с жалобой на мошенников к ним обратился 42-летний руководитель сельхозпредприятия Канского района Красноярского края. Мужчина рассказал, что ему потребовалась машина для заготовки сена. Нужную модель по устроившей его цене он нашел в интернете и связался с представителями фирмы-продавца. Тот заявил о необходимости внесения предоплаты — 123 тыс. рублей. После того, как фермер перевел ему деньги, мужчина перестал выходить на связь.

Сейчас сотрудники полиции выясняют личность и местонахождение злоумышленника и его возможных сообщников, а также пытаются отследить движение денег. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество. «Продавцу» техники грозит до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе очередной раз напомнили жителям Красноярского края о необходимости соблюдать осторожность при покупках через интернет и уточнять информацию о компетентности фирмы до перечисления денег.

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