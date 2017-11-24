Красноярские энергетики и жилищники провели «Единый день контроля»

6 декабря Сибирская генерирующая компания провела прямую линию с красноярцами. За час общения специалисты приняли более десятка вопросов по самым разным жилищным темам.

Отвечали на обращения горожан заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова, директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов, руководитель ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова и руководитель «КрасКом» Олег Гончеров.

Большинство вопросов от красноярцев касались отопления в квартирах. Некоторые из позвонивших рассказывали, что батареи работают не во всех комнатах, и в квартире холодно. Небольшая же часть звонков касалась наоборот слишком высокой температуры. О том, что делать в такой ситуации и как отрегулировать температуру в жилом помещении, рассказала руководитель «Жилфонда» Наталья Жавнова.

«По нормативам, 16 градусов тепла должно быть в подъезде, 18 градусов — на кухне, 20 градусов — жилое помещение, 22 — это угловая комната. Все названные температуры, кроме подъезда, они крайне не комфортные. Восприятие тепла и холода у каждого человека свое. Мы готовы предоставить комфортную температуру, которую попросят жители», — рассказала она.

Руководитель Красноярской теплотранспортной компании рассказал на прямой линии о том, сколько в этом сезоне удалось отремонтировать теплосетей. По словам Сергея Иванова, в 2017 году компания заменила 16 км сетей, на ремонтную программу направили 462 млн рублей. «По Красноярску износ сетей составляет порядка 50 %. К сожалению, это отголосок конца 80-х годов — делали непонятно как. Сейчас мы пытаемся исправить эту ситуацию. В Красноярске нужно ежегодно менять порядка 40 км сетей в однотрубном исчислении, тогда ситуация улучшится. Мы к этому стремимся», — подчеркнул он.

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Его мнение поддержал руководитель компании «КрасКом» Олег Гончеров, отметив, что водопроводные сети тоже имеют серьезный срок службы. «Объекты водопровода и канализации тоже имеют большое прошлое. В этом году мы запланировали достаточно большой объем работы — в 12 раз больше, чем в 2016 году. Мы грамотно расставили приоритеты, это позволило нам уйти от утечек на сетях „КрасКома“. Но город у нас большой и работы продолжаются», — рассказал он.

Общаясь с красноярцами представители ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных организаций отметили, что «Единый день контроля» помогает определить и оперативно отреагировать на обращения потребителей. Это позволяет составить общую картину прохождения отопительного сезона и повысить качество теплоснабжения.

«Мы хотим выявлять те проблемные участки, которые существуют, заранее и устранять нарушения. Мы провели опрос среди населения Красноярска — на улицах, в разных районах города. Он показал, что 80 % красноярцев удовлетворены качеством теплоснабжения и горячего водоснабжения. Мы считаем, что мы справляемся со своей основной задачей — надежное теплоснабжение, а если где-то и не дорабатываем, то мы будем стараться улучшать», — подчеркнула заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

Отметим, что по итогам «Единого дня контроля» все вопросы, которые поступили от красноярцев специалисты возьмут в работу и встретятся с жителями для быстрого решения проблем.