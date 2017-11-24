Сибирская генерирующая компания рассказала о мероприятиях по улучшению экологии в Красноярске

В рамках Сибирского энергетического форума состоялся круглый стол, посвященный экологии, участие в котором приняли представители власти, научных институтов и общественных организаций, а также крупнейших энергокомпаний региона.

Как отметил в ходе своего доклада председатель регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Сергей Шахматов, выбросы стационарных источников тепла в прошлом году составили 127,3 тыс. тонн, и в значительной степени загрязнение атмосферного воздуха в Красноярске связано с использованием малых и средних источников тепла. По словам спикера, в городе должны быть созданы условия для рассеивания вредных веществ путем модернизации предприятий.

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Заместитель главного инженера по эксплуатации Красноярского филиала СГК Алексей Золотов, который выступал следом за общественником с докладом «Об оценке экологического следа предприятий теплоэнергетики и планах по его сокращению», отметил, что существующая методика оценки выбросов загрязняющих веществ не учитывает до 75 % существующих выбросов — например, сжигание топлива в печах в частном секторе и в котельных, установленных на территории предприятий малого бизнеса.

При этом специалисты СГК имеют ряд предложений по уменьшению воздействия теплоисточников на атмосферный воздух. Так, закрытие неэкологичных и малоэффективных котельных с низкими трубами, у которых отсутствует природоохранное оборудование, и перевод топливной нагрузки на городские ТЭЦ должны существенно улучшить ситуацию. Также для улучшения экологической обстановки в городе необходимо перевести частный сектор и малые предприятия на централизованное теплоснабжение — там, где это возможно и целесообразно.

«Конкретно наши мероприятия связаны с ТЭЦ-1 Красноярска — это демонтаж трех дымовых труб высотой от 105 до 120 метров, строительство вместо них одной трубы высотой не менее 270 метров. Это позволит увеличить рассеивание загрязняющих веществ и, соответственно, положительно повлиять на экологию», — уточнил спикер.

Отметим, а числе уже реализованных мероприятий СГК в Красноярске — замещение 9 котельных и перевод их нагрузки на теплоэлектроцентрали, оснащенные эффективным оборудованием по очистке исходящих дымовых газов. На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 установлены электрофильтры с коэффициентом полезного действия по улавливанию золы более 99 %, такие же системы планируется установить и на ТЭЦ-1 взамен действующих батарейных циклонных уловителей с КПД 95 %.