В Сосновоборском отделе полиции умер задержанный

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти человека, задержанного за распространение наркотиков в Красноярском крае.

Как пояснили в краевом следственном управлении Следственного комитета РФ, 5 декабря в Сосновоборске полицейские проводили обыск в квартире мужчины, которого заподозрили в распространении наркотических средств. Силовую поддержку сотрудникам Березовского отдела полиции оказывал отряд особого назначения «Гром», который работает с подразделениям по контролю за оборотом наркотиков.

Как пояснили в краевой полиции, после обыска в квартире 44-летнего мужчину привезли в отдел МВД. Там ему стало плохо и стражи порядка сразу вызвали скорую помощь. Врачи пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

По предварительному мнению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти человека стала тупая травма живота.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. В полиции тоже начали собственное расследование, чтобы оценить действия сотрудников.