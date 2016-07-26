Полицейских заподозрили в подделке подписи избитого мужчины

Сотрудников полиции Емельяновского района подозревают в подделке материалов уголовного дела. По информации следователей, один из полицейских подделал подпись потерпевшего в протоколах.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе Следственного комитета, в одном из отделов полиции Емельяновского района находилось уголовное дело об избиении жителя Дивногорска. В ходе расследования обнаружилось, что подписи потерпевшего на некоторых протоколах не идентичны между собой.

В Следственном комитете предполагают, что к подделке причастны сотрудники отдела полиции, однако конкретных подозреваемых пока не называют. Полицейский, расследовавший дело о побоях, уволился по собственному желанию, когда стало известно о подделке подписей.

Материалы по теме В Ачинске полицейский и следователь избили случайного прохожего и отправились в колонию

В Следственном комитете не считают, что это доказывает его причастность к совершению преступления, и не разглашают подробностей. Также не сообщается, в каком отделе полиции все произошло.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».

В настоящее время назначена почерковедческая экспертиза, которая поможет установить подозреваемых. Расследование дела продолжается.