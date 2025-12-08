Красноярцев призвали жаловаться на таксистов

Роспотребнадзор впервые примет от красноярцев жалобы на работу такси.

Краевое управление Роспотребнадзора впервые проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси. Как пояснили в ведомстве, специалисты готовы выслушать жалобы как на работу официальных фирм, так прокомментировать нарушения частников.

Жаловаться можно на все — опоздания, отказы назначить машину, необоснованные цены, хамство водителей, грязные машины, отсутствие сдачи и многое другое.

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Вопросы от жителей помогут сотрудникам управления выяснить те проблемы, которые есть в сфере перевозок.

«Горячая линия» будет работать две недели — с 8 по 22 декабря.

Получить консультацию можно по телефону (391) 226-89-50 в рабочие и выходные дни с 10:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00).