Красноярец рубил городские деревья на глазах свидетелей

Житель Красноярска незаконно вырубал деревья в черте города. Под пилу красноярца попали сосны, березы и лиственницы.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, в июле этого года жители сообщили, что неизвестный валит деревья в лесном массиве Октябрьского района. При проверке оказалось, что деревья рубил 34-летний мужчина, который не имел на это специального разрешения.

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В пресс-службе не назвали конкретный микрорайон, где произошел инцидент: Ветлужанка, лесной массив около СФУ или другое место.

Всего злоумышленник спилил 88 деревьев. Общий ущерб государству составил около 150 тысяч рублей. В полиции пояснили, что древесину он хотел продать.

На мужчину завели уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 4 лет тюрьмы.