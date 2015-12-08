Министры экономики и строительства Красноярского края отправлены отставку

Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков уходит в отставку. Заявление о его увольнении по собственному желанию на днях подписал врио губернатора края Александр Усс.

Свое кресло он освободит 31 декабря 2017 года. Его преемником на этом посту станет Сергей Козупица, ранее работавший замом Глушкова. Правда, контролировать ЖКХ он не будет — эти функции переданы в министерство промышленности.

Пост строительного министра Глушков занимал с 2008 года. В 2010 тогдашний губернатор края Лев Кузнецов сделал его своим замом, координирующим работу управления внешних связей администрации главы региона. Однако в июне 2014 года пришедший к власти Виктор Толоконский вернул Глушкова на должность министра.

Похожая участь ожидает и министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаила Васильева — он также покидает «Серый дом» по собственному желанию. Его кабинет освободится 25 декабря 2017 года. Кто займет пост министра экономики пока не ясно. Однако известно, что в адрес Усса направлено предложение о согласовании на это место Сергея Верещагина, который в 2008-2010 годах уже возглавлял это ведомство, а в 2010-2013 годах работал заместителем министра регионального развития Российской Федерации.

На посту министра Михаил Васильев находился чуть более года — с ноября 2016. Однако до этого он четыре года (2007-2011) возглавлял экономический комитет Законодательного Собрания Красноярского края, будучи его депутатом.

Выяснить, чем планируют заниматься Глушков и Васильев после отставки, не удалось.

Глушков Николай Сергеевич Бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края