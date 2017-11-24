Красноярская ГЭС стала победителем в номинации ежегодной премии «Человек года»

Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго стала победителем ежегодной премии «Человек года».

Премия вручается в Красноярске в седьмой раз. За это время событие стало главным общегородским деловым приемом, на котором лучшие бизнесмены и руководители в разных отраслях экономики, а также небизнесовых сферах, получают общественное признание. В этом году в шорт-листы 11 номинаций вошли 72 претендента. Среди них 52 участника премии номинировались впервые. Оценивали участников более 40 организаций и персон.

Красноярская ГЭС была представлена в номинации «Экологический проект бизнеса», которая в этом году впервые появилась на конкурсе. По мнению организаторов премии, появление новой номинации не просто приурочено к Году экологии, а продиктовано социально-экономической повесткой Красноярска.

Генеральный директор Красноярской ГЭС Сергей Каминский поблагодарил организаторов: «Спасибо за столько высокую оценку нашей работы и за возможность донести до общества, что гидростанция — это благо цивилизации. Теперь не только лисы, рыба и соколы-балабаны, которые гнездятся вокруг гидростанции, знают, что ГЭС — самое экологически чистое производство».

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На Красноярской ГЭС уже несколько лет ведется полномасштабная реконструкция, которая не только оптимизирует производственную деятельность компании, но и улучшает экологическую ситуацию в регионе за счет дополнительного производства экологически чистой энергии. В этом году в рамках комплексной модернизации, которую проводит компания ЕвроСибЭнерго, на Красноярскую ГЭС пришли два новых рабочих колеса.

Это только часть программы «Новая энергия», которую реализует компания ЕвроСибЭнерго на сибирских гидроэлектростанций ЕвроСибЭнерго. В настоящее время новые рабочие колеса и другое оборудование также устанавливается на Братской и Усть-Илимской ГЭС.