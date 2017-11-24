Техприсоединение и учет электроэнергии обсудили на совете потребителей «Красноярскэнерго»

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компании ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» состоялось очередное заседание Совета потребителей. Во встрече приняли участие представители общественных организаций и бизнес-сообщества.

Сотрудники «Красноярскэнерго» представили участникам заседания план выполнения инвестиционной программы филиала и текущие результаты деятельности в этом направлении.

Предметом активного обсуждения стала возможность, при которой потребитель может выбрать сетевую организацию для подачи заявки на технологическое присоединение. Особо отмечалось, что в настоящее время специалисты филиала при рассмотрении обращения могут порекомендовать заявителю ближайшую сетевую организацию.

В своем выступлении руководитель филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» Сергей Моденов отметил целесообразность создания интерактивной карты электросетевого комплекса Красноярского края, чтобы заявитель мог самостоятельно определить, в какую компанию лучше обратиться и сделать расчет стоимости услуги.

Основная часть мероприятия была посвящена вопросам, связанным с учётом электроэнергии и технологическим присоединением. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сергей Русских отметил, что положительный опыт филиала «Красноряскэнерго» в данном направлении нужно применять в работе сетевых организаций региона.

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В завершение встречи все участники смогли задать вопросы сотрудникам филиала, а также внести свои предложения в итоговый протокол заседания, который будет размещен на сайте компании и представлен для дальнейшей работы Совета потребителей.

Совет потребителей — экспертный коллегиальный орган, представляющий интересы всех групп потребителей, общественных объединений и ассоциаций предпринимательского сообщества края по вопросам реализации стратегии развития электросетевого комплекса. Основными функциями Совета являются формирование предложений и рекомендаций по направлениям деятельности. Председатель Совета потребителей — советник губернатора Красноярского края — Анатолий Матюшенко.