Энергетики МРСК тренируются ликвидировать последствия штормового ветра

Энергетики «МРСК Сибири» проводят масштабные учения по ликвидации последствий штормового ветра.

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» совместно с филиалами «Хакасэнерго», АО «Тываэнерго», региональным штабом, региональными и городскими властями, подразделениями МЧС России, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — «Красноярское ПМЭС», «Хакасское ПМЭС» и территориальными сетевыми организациями проводят учения по проведению аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений, в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

По легенде, от МЧС поступило сообщение о штормовом предупреждении на территории центральных и южных районов края, которое будет сопровождаться обильными осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 30 м/с. Такие погодные явления могут стать причиной сбоев в работе энергооборудования. В 9:43 в связи с фактическими ухудшением погодных условий и массовыми отключениями электроэнергии филиал «Красноярскэнерго» был переведен в особый режим работы.

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Поступила информация о массовых технологических нарушениях в Емельяновском и Курагинском районах и возгорании на подстанции «Восточная». В результате этого прекращено электроснабжение 30 населенных пунктов Емельяновского и Курагинского районов, части Красноярска. Для координации аварийно-восстановительных работ был собран оперативный штаб. Осуществляется взаимодействие с администрацией, муниципалитетами. Для определения причин и проведения восстановительных работ направлены мобильные аварийно-восстановительные бригады.

В учениях задействованы 25 бригад оперативно-ремонтного персонала, 78 человек, 30 единиц техники, а также привлечены четыре бригады в составе 16 человек и четырех единиц техники из филиала «Хакасэнерго», АО «Тываэнерго», АО «КрасЭко» и филиала «Красноярское ПМЭС».