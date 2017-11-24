На Рождественскую ярмарку в «Сибирь» привезут гигантских плюшевых медведей

С 13 по 17 декабря в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет Рождественская ярмарка, где представят сотни игрушек, украшений и подарков к зимним праздникам. Заметной и яркой локацией станет «Королевство медведей», где представят необычные плюшевые игрушки с человеческий рост и выше.

Посетителям ярмарки предложат огромный выбор медведей разных размеров: больших (70-110 см), огромных (130-180 см) и гигантских (190-220 см). Их стоимость варьируется от 2 до 10 тысяч рублей.

Такие медведи могут не только использоваться для детских игр, но и стать оригинальным украшением интерьера, создать атмосферу домашнего уюта. Они выглядят стильно и напоминают оживших героев из сказок и мультфильмов, отмечают организаторы.

Все игрушки — высокого качества, прошли необходимые проверки и имеют сертификаты. Они не вызывают аллергических реакций, поскольку сделаны из экологичных материалов, приятны на ощупь, прочные и способны выдержать ежедневную активную эксплуатацию.

На ярмарке все желающие смогут сфотографироваться с понравившимися медведями и приобрести необычные подарки.

«Гигантский медведь не имеет возрастной категории, одинаково приятно сделать подарок любимой девушке, маме или же только родившемуся младенцу. Кстати, до конца декабря 2017 года в дополнение к каждому медведю прилагается букет роз», — рассказали участники ярмарки.

Рождественская ярмарка будет работать с 13 по 17 декабря в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).