Тысячи вариантов подарков предложат красноярцам на Рождественской ярмарке в «Сибири»

С 13 по 17 декабря в МВДЦ «Сибирь» пройдет Рождественская ярмарка. Здесь красноярцы найдут тысячи оригинальных идей для подарков родным и близким. Целый выставочный павильон займет зона handmade. Здесь представят изделия ручной работы, многие из которых существуют в единственном экземпляре.

Например, будут представлены стеклянные елочные игрушки в виде собачек — символов 2018 года. Сделаны фигурки в технике фьюзинг — особом способе спекания стекла. В большом ассортименте представят эксклюзивную авторскую керамику — горшочки, кувшины, тарелки и чашки, сделанные из безопасных для здоровья материалов и расписанные вручную.

Девушки смогут выбрать красивые аксессуары, которые дополнят новогодний образ. Например, авторские ободки со сверкающими камнями. Еще один «хит» ярмарки — гигантские ростовые цветы. Такие элементы могут служить фотозоной, оформлением для праздничного интерьера или просто стать элементом декора.

В качестве оригинального и практичного подарка можно выбрать меховые рукавички, шапки, жилеты и даже сумочки из норки, соболя, лисы или песца, которые не дадут замерзнуть в мороз и стужу. Для тех, кто не успел утеплиться к холодам, также предложат авторские шапки и снуды — стильные крупной вязки или классические модели.

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Для украшения дома будут представлены ёлки, лапки которых изготовлены по уникальной технологии, не имеющей аналогов в мире. Они полностью создают иллюзию натурального хвойного дерева. Кстати, именно такие ветви использовались и при создании главной новогодней ёлки Красноярска.

Рождественская ярмарка будет работать с 13 по 16 декабря с 10:00 до 19:00, 17 декабря с 10:00 до 17:00. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).