Взятки в Красноярском крае чаще всего дают руководителям

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин рассказал о количестве выявленных за год взяточников.

Глава краевого надзорного ведомства рассказал, что в этом году правоохранительным органам удалось выявить 621 преступление коррупционной направленности. Это на 147 случаев больше, чем в прошлом году. Из них 85 случаев касаются получения взяток.

Анализ преступлений по фактам получения взяток показал, что чаще всего взятки получают руководители учреждений и организаций — это 38 % от всех выявленных случаев. На втором месте оказались преподаватели средне-специальных и высших образовательных учреждений (26 %), затем идут государственные служащие (24 %) и медицинские работники (12 %).

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При этом средний размер взятки составляет 207 тыс. рублей. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году, когда средний размер взятки был больше 400 тыс. рублей, но больше показателя 2015 года (103 тыс. рублей).

Из 146 уголовных дел о коррупции, которые в этом году рассмотрели суды, 40 % касались фактов взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями. В 46 % судам пришлось знакомиться с материалами о хищении бюджетных средств или имущества граждан, совершенных с использованием служебного положения.