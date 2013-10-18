Директора красноярской авиакомпании «КрасАвиа» заподозрили во взятке на 4 миллиона

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора авиакомпании «КрасАвиа». Как пояснили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, материалы для возбуждения дела собрали сотрудники транспортной полиции и краевого управления ФСБ.

По данным правоохранительных органов, директор авиапредприятия через посредника получил взятку от предпринимателя, который поставлял компании спецтехнику. Сумма взятки составила 10 % от стоимости закупки — 3,95 млн рублей. Директор «КрасАвиа» обещал предпринимателю в будущем лоббировать его интересы при заключении договоров на поставку.

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Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. Директора авиакомпании задержали, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Фамилию руководителя авиакомпании в правоохранительных органах не назвали. По данным сервиса «Контур.Фокус», им является Валерий Мордань. Руководство компанией он принял в мае 2016 года. Учредителем «КрасАвиа» является министерство транспорта Красноярского края и Агентство по управлению государственным имуществом края. С сентября этого года компания находится в процессе реорганизации. Авиакомпания управляет аэропортом «Черемшанка», а также имеет филиалы и представительства на севере Красноярского края.

Напомним, на прошлой неделе следователи сообщили о двух уголовных делах, которые возбудили в отношении генерального директора авиапредприятия «Аэропорты Красноярья» — он получил три взятки на сумму больше 9 млн рублей.