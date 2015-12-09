В России введут «черный реестр» уволенных в связи с утратой доверия лиц

Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что в России в 2018 году появится публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. «Опасение попасть в черный список будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов», — сказал Чайка в интервью «Коммерсанту».

Как передают «Ведомости», он также сообщил, что в 2017 году в связи с утратой доверия был уволен генеральный директор ФГУП «Российские сети вещания и оповещения». Чиновник скрыл сведения о недвижимости в США и счетах за границей.

Материалы по теме Топ взяток Красноярского края и Хакасии Кто, сколько и за что брал на лапу

Опрос Генпрокуратуры показал, что каждый четвертый россиянин хотя бы раз в жизни давал взятку должностному лицу. Половина респондентов сообщили, что сталкивались с фактами вымогательства. При этом большинство россиян (94%) отрицательно относятся к коррупции.

Отметим, что 8 декабря прокурор Красноярского края Михаил Савчин рассказал о количестве выявленных за год взяточников. По его словам, в 2017 году правоохранительным органам удалось выявить 621 преступление коррупционной направленности. Это на 147 случаев больше, чем в прошлом году. Из них 85 случаев касаются получения взяток.

В 2017 году средний размер взятки в Красноярском крае составил 207 тыс. рублей. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году, когда средний размер взятки был больше 400 тыс. рублей, но больше показателя 2015 года (103 тыс. рублей).