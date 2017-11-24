Ветераны отечественного хоккея сразились за первенство турнира «Кубок Легенд»

В минувшие выходные в Московской области состоялся хоккейный турнир «Кубок Легенд». Ветераны отечественного хоккея из «Динамо», «Спартака», «ЦСКА» и сборной Подмосковья — Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, братья Голиковы и другие — встретились на одной площадке, чтобы сразиться на льду. Генеральным партнером турнира выступает «Норникель». Президент компании Владимир Потанин также принял участие в играх, выступив за команду «ЦСКА».

В финале турнира сразились «ЦСКА» и «Спартак». Матч завершился разгромной победой «ЦСКА» со счетом 13:2. Больше всего голов в копилку армейцев принес трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион СССР и трехкратный обладатель кубка Стэнли Сергей Федоров. Он забил в ворота соперника пять шайб. В составе армейцев отличились также Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Александр Могильный и Валерий Каменский, Павел Буре и Владимир Потанин. Всего за два дня армейца поразили ворота соперников 24 раза, четыре шайбы забросил Владимир Потанин.

«Впечатления очень яркие, я уверен, что у зрителей они еще ярче, потому что, когда с такими мастерами играешь на площадке, сам впечатления почти не успеваешь получать. Но зато, когда получаешь, так здорово. Я считаю, что очень важно, чтобы торжествовал здоровый образ жизни. А когда и любительский спорт, и детский развиваются, у людей появляется тяга к этому здоровому образу жизни. А спорт высоких достижений — это гордость нашей страны, это победы наши, поэтому это только усиливает желание заниматься спортом и вести этот самый здоровый образ жизни», — поделился впечатлениями Владимир Потанин.

«Кубок Легенд» — турнир, в котором выступают заслуженные, но завершившие карьеру хоккеисты. Первый розыгрыш прошел в 2011 году, а с 2015 года турнир стал ежегодным. В первых трех розыгрышах победу неизменно одерживал самый титулованный хоккейный клуб мира — «ЦСКА».

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Президент «Норникеля» активно поддерживает развитие любительского хоккея. В прошлом году Потанин возглавил попечительский совет фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лиги», который объединяет сотни команд по всей стране. В рамках фонда выделяются ежегодные гранты: 50 млн рублей на поддержку ветеранов, а еще 50 млн рублей — на хоккейные нужды.

В феврале 2017 года впервые матч Ночной лиги провели в Норильске. Звезды спорта сыграли со сборной города. И сам матч, и приезд таких прославленных хоккеистов, как Фетисов и Касатонов, вызвали огромный интерес среди норильских болельщиков.

«Главное было в Норильске всколыхнуть желание самим играть в хоккей. Мы будем всячески поддерживать соревнования, помогать. Детский, любительский спорт и в Норильске, и в других регионах нашего пребывания будем всячески развивать. Ну и, конечно, сами тоже приедем, чтоб подарить людям праздник», — рассказал о планах хоккеистов Владимир Потанин.

Турнир также помогает юным поклонникам хоккея приобщиться к спорту. Так, на хоккейной площадке в Московской области, где разыгрываются матчи «Кубка Легенд», проводятся занятия с детьми Хоккейной академии Фетисова.

«Я хочу сказать спасибо большое Владимиру Олеговичу за великолепную организацию. Это такой наглядный пример того, как большой бизнес может устраивать не на словах, а на деле и турниры, очень важные для нас, прежде всего. Это и память, и возможность опять собраться вместе, вспомнить и победы, и тех людей... Вот этот турнир был в честь Валерия Борисовича

Харламова, которому после Нового года исполнилось бы 70 лет», — отметил Вячеслав Фетисов.

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Титулованные спортсмены активно участвуют в популяризации хоккея в России и за рубежом, проводят матчи с любительскими командами по всей стране, поддерживают детский и юношеский спорт. Для «Норникеля» поддержка спортивных проектов — это реализация социальной политики компании, пропаганда здорового образа жизни и формирование экологического сознания, продвижение ключевых ценностей компании. Спорт — это мощный ресурс для развития регионов, их популяризации, продвижения, что особенно важно для удалённых заполярных городов.