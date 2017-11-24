В Красноярске подросток на джипе уходил от погони и сбил человека на крыльце магазина (видео)

В Советском районе Красноярска подросток на джипе уходил от погони полицейских и врезался в крыльцо магазина.

Как пояснили очевидцы, ДТП произошло 10 декабря около 23:00 на ул. Ястынская, 2д. Автомобиль Toyota Hilux Surf выехал на тротуар и врезался в крыльцо магазина. По словам свидетелей, в аварии пострадал один человек, который в момент происшествия выходил из магазина.

За рулем иномарки находился 15-летний подросток, а в салоне машины — его подруга. По словам очевидцев, автомобиль уходил от погони, которую за ним устроили сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что инспекторы ДПС заметили внедорожник на ул. Воронова. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться. На ул. Ястынская парень не справился с управлением и выехал на тротуар. По данным полиции, подросток в момент аварии был трезв. Автомобиль, принадлежащий его отцу, отправили на специализированную стоянку, с родителями мальчика работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.