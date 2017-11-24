В центре Норильска дикие волки нападают на людей

В Красноярском крае трех норильчан покусали дикие волки.

Информацию о появлении в центральном районе Норильска дикого волка опубликовали вчера на официальном сайте северной столицы Красноярского края. Животное заметили ночью 10 декабря в районе улиц Нансена, Комсомольская и проспекта Молодежный. Жителей города попросили не оставлять детей без присмотра и проявлять осторожность на улице.

В социальных сетях появилось донесение одной из экстренных служб Норильска, в котором есть данные о покусанных — за несколько часов в травмпункт обратились три человека. Спасатели и полицейские проверили несколько улиц центрального района города, но найти зверя не сумели.