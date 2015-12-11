Следователи проверят новосибирских врачей после смерти избитой красноярской школьницы

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти избитой сверстниками восьмиклассницы.

Как пояснили в краевом следственном управлении Следственного комитета РФ, уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновнику гибели 14-летней девочки может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, девушку избили около школы № 23 на ул. Парашютная две одноклассницы и ученица 9 класса. Причиной, по предварительной версии, стал конфликт из-за парня. Через пять дней избитая школьница пожаловалась на головную боль, после чего ее госпитализировали. Спустя два дня она впала в кому и 7 декабря умерла.

По данным судебных экспертов, причиной смерти девушки могли стать последствия имевшегося у нее заболевания. Как пояснили Newslab.ru в следственном управлении, во время драки по голове ее не били. Сейчас эксперты проверяют, мог ли стресс от конфликта спровоцировать повторное развитие болезни у подростка и, таким образом, стать причиной смерти.

Следователи напомнили, что в октябре этого года девушка перенесла операцию, которую проводили в Новосибирске врачи-нейрохирурги национального исследовательского центра имени Мешалкина. Центр специализируется на кардиологических и онкологических операциях и нейрохирургии. Следователи пообещали дать правовую оценку действиям врачей.

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