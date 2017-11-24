В больнице Красноярска умерла избитая одноклассницей школьница

СМИ сообщили о смерти избитой сверстницей 14-летней красноярской школьницы. Информация об этом появилась накануне.

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Напомним, драка между ученицами 8 класса произошла 23 ноября на правобережье Красноярска, около школы № 23. Причиной конфликта, по неподтвержденным данным, стала ревность одной из девочек к молодому человеку. В итоге 14-летняя девочка, которая страдает тяжелым хроническим заболеванием, получила травмы. 28 ноября она пожаловалась на головные боли и ее госпитализировали в городскую клиническую больницу № 20 в тяжелом состоянии.

Спустя два дня девочка впала в кому, а вчера вечером стало известно, что она умерла. Об этом сообщили в соцсетях родственники, пояснив, что 9 декабря ее похоронят. В следственном управлении Следственного комитета, а также в пресс-службе больницы информацию об этом не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на нежелание родителей сообщать что-либо о состоянии их дочери.

Предыстория: Красноярская школьница впала в кому после драки с одноклассницей