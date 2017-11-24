Автомобили в России подорожают из-за повышения утильсбора

Минпромторг России разработал закон, который в 2018 году увеличит утилизационный сбор на легковые автомобили. Этот проект уже внесен в правительство РФ, сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на собственные источники в автопроме.

По их данным, в новом году утильсбор, взимаемый при покупке легковушек, увеличится на 87-125 % в зависимости от объема двигателя.

В правительстве страны эту информацию не подтвердили, сказав, что пока документ не видели.

Эксперты издания уверены, что столь сильный рост утильсбора приведет к подорожанию легковых автомобилей на 10-17 %.

Отметим, что в прошлом году утилизационный сбор уже индексировали на 65 %. Тогда это объясняли девальвацией рубля. Однако игроки рынка сочли такое повышение компенсацией за сниженные в угоду ВТО таможенные пошлины на легковые автомобили. Причем такие разговоры идут с 2012 года, когда и был введен утильсбор.