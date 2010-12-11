Роспотребнадзор порекомендовал ограничиться галетами и зефиром в детских подарках

В краевом управлении Роспотребнадзора напомнили о правилах выбора детских новогодних подарков.

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Как пояснили в ведомстве, обилие неправильно выбранных сладостей может вызвать у детей проблемы со здоровьем, поэтому важно правильно подойти к комплектации подарка. Углеводы могут вызвать изжогу, тошноту, боли в желудке, а также привести к ожирению.

При формировании новогодних подарков специалисты Роспотребнадзора посоветовали закупить галетное печенье, калорийность которого ниже, чем у песочного. Представители управления советуют положить в подарок зефир, который совсем не содержит жиров, а также пастилу — диетический продукт. Из конфет они посоветовали выбрать шоколадные, так как в них есть полезные вещества — калий, кальций, магний, фосфор и витамины.

«В кондитерских изделиях, предназначенных для детей, должны быть натуральные пищевые ароматизаторы, не маргарин или пальмовое масло, а сливочное масло. Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются сильными аллергенами, использование которых в питании детей не рекомендуется. Не стоит включать в подарки для детей кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора готовы проконсультировать жителей Красноярского края по вопросам качества и безопасности детских товаров. По телефону «горячей линии» (391) 226-89-50 жителям края красноярцам расскажут, как выбрать сладкий подарок, безопасный карнавальный костюм, пиротехнику, на что обратить внимание при заказе аниматора на праздник, а также как выбрать безопасную елку домой. Задать вопросы можно до 18 декабря в рабочие и выходные дни. Кроме этого, можно оставить обращение на официальном сайте управления.