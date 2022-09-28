Красноярцев возмутили дорогие конфеты с червяками

Жители Красноярска пожаловались на просроченные конфеты, купленные в супермаркете «Командор». Как рассказали покупатели, они приобрели конфеты с червяками в магазине, расположенном в торговом комплексе «Квант» (ул. Красной Армии, 10). Фотографии неудачной покупки клиенты опубликовали в социальной сети: «Внаглую просроченные в хорошие добавляют», — пожаловались красноярцы.

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Кроме того, покупателей возмутила высокая цена сладостей — практически 500 рублей.

В супермаркете извинились перед клиентами и пояснили, что раньше претензий по поводу этих конфет не поступало: «Со своей стороны обязательно подвергнем проверке данную продукцию». Покупателям пообещали вернуть деньги за некачественный товар.