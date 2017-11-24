18-летнему красноярцу грозит срок за экстремистские комментарии

18-летний житель Красноярска предстанет перед судом по обвинению в экстремизме, сообщили 11 декабря в ГСУ СК по краю. За возбуждение ненависти и вражды в интернете ему может грозить штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо от 2 до 5 лет лишения свободы.

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Преступления молодой человек совершал с марта по ноябрь 2016 года, хотя изначально сообщалось только об одном. Следователи установили, что он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображения, «направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства различных групп лиц, объединяемых по таким признакам как национальность, раса, отношение к религии». Позже выяснилось, что парень оставлял экстремистские комментарии к изображениям и видеозаписям на страницах других пользователей соцсети.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

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