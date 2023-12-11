Уборку в красноярских школах доверили клининговым компаниям

Школы Красноярска внедряют общероссийский опыт уборки помещений, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

В прошлом году общеобразовательные учреждения краевого центра последовали примеру российских школ и перевели уборку помещений на аутсорсинг, то есть передали специализированным организациям полномочия и ответственность за чистоту. В ближайшее время услугами клининговых компаний планируют воспользоваться ещё порядка 20 школ Красноярска.

«Клининговая компания берёт на себя ответственность за подбор кадров, и в случае необходимости заменяет одного сотрудника на другого, контролирует прохождение медицинских осмотров, приобретает все расходные материалы. Руководителю учреждения остаётся только корректировать работу организации. Благодаря аутсорсингу снижается административная нагрузка, нет необходимости самостоятельно искать персонал, заниматься закупкой расходных материалов, также сокращается документооборот, а качество уборки помещений улучшается. Решение о переходе на аутсорсинг школы принимают самостоятельно, изменения согласуются с управляющим советом и профсоюзной организацией», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

С начала года в школе № 153 (ул. Линейная, 99г) работают порядка 20 сотрудников клининговой компании. Несколько человек находятся в учреждении в течение дня, делают текущую уборку, следят, чтобы в туалетах всегда были мыло и туалетная бумага. Причём полы моются при помощи специальных моющих машин.

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После уроков проводится «большая уборка» — тщательно моются все помещения, протираются подоконники, поручни и так далее. Компания также берёт на себя ответственность за уборку учреждений перед новым учебным годом. Так, например, в одном из лицеев в текущем году меняли окна, в сжатые сроки нужно было провести генеральную уборку, очистить помещения от строительной пыли. На помощь учреждению клининговая компания отправила дополнительный персонал. Благодаря этому лицей удалось подготовить к новому учебному году за очень короткий промежуток времени.

В управлении образования также добавили, что самостоятельная организация уборки помещений и оплата услуг клининговой компании равнозначны, переход на аутсорсинг не повлёк за собой увеличение затрат и не лишил работы технический персонал учреждения. Всем сотрудникам были предложены различные варианты трудоустройства: можно было перейти на работу в клининговую компанию или занять вакансии технического персонала в любом учреждении образования.