Красноярские родители предложили кормить школьников суши и картошкой фри

Красноярские родители остались недовольны едой в школьных столовых. Первые результаты опроса о качестве школьного питания опубликовали на сайте городской администрации.

За две недели от красноярцев поступило 57 жалоб, одной из самых распространённых стала жалоба на холодные завтраки и обеды. Некоторые родители и ученики рассказали, что еда в школах просто невкусная.

Также от горожан поступило 66 предложений по изменению школьного питания. Например, родители посоветовали ввести в меню суши и картофель фри, поставить на столах бутылки с кетчупом, а также нанять официантов.

Некоторые родители предложили сделать меню школьных столовых более открытым, например, размещать его на информационном стенде или на сайте школы. Также участники опроса заявили, что хотят иметь возможность пробовать еду, которой кормят детей в школах.

В мэрии напомнили, что опрос о качестве школьного питания будут проводить до 28 декабря: «По результатам опроса именно родительский контроль может стать приоритетной формой мониторинга школьного питания».

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Красноярцы могут принять участие в опросе тремя способами:

— позвонить по телефону горячей линии 226-13-56 в будние дни с 9:00 до 18:00;

— отправить сообщение на сайте главного управления образования;

— опустить письменное сообщение в специальные ящики в школах.