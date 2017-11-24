Опыт Красноярского края представили на форуме «Национальная система квалификаций России»

В Москве состоялась конференция «Международный и российский опыт развития систем квалификаций» в рамках третьего Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России». Достижения Красноярского края представил руководитель краевого агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.

В форуме приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, глава Минтруда России Максим Топилин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, топ-менеджеры компаний, ректоры ведущих университетов.

Руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков выступил спикером на секции «Опыт развития национальных систем квалификаций на региональном уровне».

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Красноярский край включен в число регионов России, где отрабатывается модель внедрения национальной системы квалификаций. Это связано с высокой потребностью экономики края в квалифицированных трудовых ресурсах. Система является инструментом управления рынком труда, так как позволяет согласовать спрос и предложение рабочей силы в части квалификаций. Она призвана сократить разрыв, образовавшийся между системой образования и работодателями. По мнению последних, учебные заведения не отвечают запросам современных предприятий на подготовку кадров.

Координирует внедрение системы квалификаций в крае агентство труда и занятости населения. В регионе создана вся необходимая инфраструктура, разработана дорожная карта, план по информационному сопровождению, подготовлен пул экспертов, закреплены ответственные в каждом отраслевом министерстве. Также разработана региональная организационная модель внедрения НСК в Красноярском крае.