Главный архитектор Железногорска уволен за коррупцию

Руководитель управления градостроительства Железногорска Сергей Добролюбов уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение подписал глава города, сообщает прокуратура Красноярского края.

Причиной такого решения стали выявленные прокурорами и краевым УФСБ нарушения антикоррупционного законодательства.

Так, в 2016 году один из железногорских предпринимателей дважды обращался в мэрию за разрешением на строительство нежилого здания под магазин. Однако оба раза ему было отказано из-за нарушений в проектной документации.

Тогда свою помощь предложил Сергей Добролюбов.

«Исполняя свои должностные обязанности, он вопреки интересам службы оказал содействие в выдаче предпринимателю разрешения на строительство», — рассказывают в прокуратуре.

В благодарность за содействие предприниматель перевел на счет чиновника деньги, оформленные как заём.

«Этим главный архитектор города нарушил ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также не принял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», — говорят в прокуратуре.

Для устранения этих нарушений прокурор Железногорска потребовал уволить Добролюбова с муниципальной службы по статье «утрата доверия». Что и было сделано главой города.

Отметим, что Добролюбов уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов в связи с коррупцией. Еще в 2011 году ему грозило увольнение за то, что он будучи чиновником, являлся учредителем проектно-строительной фирмы «Ардис». По данным же системы «Контур.Фокус», Сергей Добролюбов и его, по всей видимости, брат Александр являются собственниками четырех строительных и проектных компаний.