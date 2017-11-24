Красноярцу ужесточили наказание за смертельное избиение пожилой матери

Прокуратура добилась ужесточения наказания 55-летнему жителю Красноярска, который до смерти избил свою 85-летнюю мать. Ближайшие 8,5 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.
Преступление мужчина совершил 24 ноября 2015 года в квартире на правобережье Красноярска, где жил вместе с матерью. Между пьяным сыном и женщиной произошла ссора, в ходе которой он не менее 3 раз ударил ее руками по лицу и голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Через 4 дня женщина скончалась в больнице.
Ему грозило до 15 лет лишения свободы, но Ленинский районный суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Районный прокурор посчитал наказание чрезмерно мягким и обжаловал приговор. Обвинитель полагал, что суд должен был учесть отягчающее обстоятельство — что мужчина был пьян в момент совершения преступления. Врачи обнаружили у него синдром зависимости от алкоголя второй стадии. А соседи и подруги убитой рассказали на суде, что в пьяном состоянии он был очень агрессивен и обижал мать, поэтому ей пришлось установить в своей комнате замок и запираться от сына.
Красноярский краевой суд согласился с доводами прокурора и увеличил назначенное мужчине наказание на 1 год — до 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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