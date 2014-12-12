Лифт на Вантовый мост не успели поставить вовремя (видео)

В Красноярск с опозданием привезли лифт, который установят на Вантовый мост.

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Лифт для маломобильных людей должны были установить на мост еще в ноябре в рамках реконструкции набережной Енисея. Место для него начали готовить в октябре — рабочие сделали фундамент и установили каркас. Но до сих пор работы не завершились. Красноярцы возмущаются — строительную площадку никто не охраняет, материалы, на которые потратили бюджетные средства, лежат без присмотра.

Сам лифт доставили в город с опозданием, из-за возникших на таможне проблем. Поэтому установят его лишь к концу декабря.

«Лифтовое оборудование железнодорожным транспортом прибыло в Красноярск. Подрядной организации ООО „НСК“ потребуется около двух дней, чтобы получить лифт с оформлением всех документов, и с середины недели уже должен начаться монтаж оборудования. По предварительным расчётам, на монтаж должно уйти две недели», — пояснили начальник инженерно-эксплуатационного отдела Центра спортивных клубов Евгений Ивашин.

В пресс-службе администрации города напомнили, что на набережной уже оборудовали два спуска для инвалидов и мам с колясками. Они появились в районе ул. Декабристов и ул. Диктатуры Пролетариата. Скоро здесь откроется визит-центр с общественными туалетами.