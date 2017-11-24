На Рождественской ярмарке покажут бесплатные спектакли для детей

С 13 по 17 декабря на Рождественской ярмарке в МВДЦ «Сибирь» будет работать рождественский театр. Каждый день в павильоне № 4 посетители смогут посмотреть 2-3 театральных постановки.

В частности, покажут интерактивные и игровые спектакли, в которые будут вовлечены сами зрители. Сказочные представления готовят и красноярские театры кукол. Также гости ярмарки смогут увидеть выступления школы актерского мастерства, в которой играют сами дети.

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Рекомендуемый возраст зрителей — от 1,5 лет и старше. Интересно будет как дошколятам, так и детям младшего школьного возраста, отмечают организаторы ярмарки. Посмотреть все спектакли можно бесплатно (оплачивается только входной билет на ярмарку).

Расписание спектаклей можно посмотреть по ссылке.

Рождественская ярмарка пройдет в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов. 19). Время работы: 13–16 декабря с 10:00 до 19:00; 17 декабря с 10:00 до 17:00. Стоимость билета на ярмарку: 13, 14, 15 декабря — 100 рублей; 16, 17 декабря — 200 рублей, пенсионерам — 100 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.