На Рождественской ярмарке красноярцев научат делать фалафель, шоколадные фигурки и имбирные пряники

Каждый день на Рождественской ярмарке в «Сибири» будут проводить мастер-классы для посетителей. Помимо изготовления поделок, украшений и подарков к Новому году и Рождеству, здесь можно научиться готовить различные угощения к праздникам.

Например, вместе с гостями на ярмарке будут готовить фалафель. Это популярное на сегодняшний день восточное блюдо, которое представляет собой обжаренные во фритюре шарики из измельченных бобовых и пряностей.

По традиции, на ярмарке откроется пряничная мастерская. Здесь все желающие смогут украсить свежую выпечку разноцветной глазурью и различными кондитерскими посыпками. Готовые пряники можно будет красиво упаковать, чтобы затем подарить кому-нибудь из близких.

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Также для детей 6-12 лет каждый день пройдут мастер-классы «Юный шоколатье». Дети попадут на настоящую шоколадную фабрику, где их научат отливать шоколадные фигурки, украшать и упаковывать их. Участие бесплатное, необходимо заранее записаться по телефону: 8-902-965-79-30.

Рождественская ярмарка пройдет с 13 по 17 декабря в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).