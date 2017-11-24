Хоккеисты красноярского «Сокола» одержали четвертую победу подряд

ХК «Сокол» 11 декабря одержал четвертую победу подряд — обыграл в Казани местный «Барс». Красноярские хоккеисты успешно провели второй матч без главной звезды команды — нападающего Александра Сёмина, который на днях уволился.

Хозяева льда открыли счет на 11-й минуте, отличился Денис Голубев, командированный из «Ак Барса». Во втором периоде «Сокол» отыгрался, Антон Гловацкий объехал ворота соперника и выдал шикарный пас на Алексея Князева, который переправил шайбу в сетку. В третьей двадцатиминутке красноярцы вышли вперед. Однако за 7 секунд до финальной сирены казанцы смогли спастись, с близкого расстояния Галимов переправил шайбу в ворота гостевой команды. Овертайм победителя не выявил, а вот в серии послематчевых буллитов своими моментами лучше распорядились красноярцы.

Итог встречи — 3:2 в пользу «Сокола».

Главный тренер «Сокола» Александр Титов поделился впечатлениями: «Что касается игры, то чуть-чуть не дотерпели, всего семь секунд. Пропустили гол. Молодцы, что выиграли по буллитам, взяли два очка. Казань — хорошая молодая команда, которая бьётся, старается. Мы готовились к этой игре, но не всё, к сожалению, получилось. Но два очка взяли, едем дальше».

Уже завтра, в среду, 13 декабря сибиряки сыграют в Самаре с местным ЦСК ВВС.