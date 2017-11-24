Красноярские хоккеисты всухую разбили соперников (видео)

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» впервые сыграл матч без главной звезды команды — нападающего Александра Сёмина, который уволился накануне. Несмотря на то, что игрокам пришлось играть обновленным составом, красноярцы всухую победили команду из Рязани.

Матч чемпионата высшей хоккейной лиги (ВХЛ) прошел вчера, 7 декабря, в спорткомплексе «Арена. Север» (ул. 9 Мая, 74). Красноярский спортсмены смогли забить три шайбы в ворота соперника, ХК «Рязань» — ни одной. Вратарь «Сокола» Сергей Белов успешно отбил все 34 попытки рязанцев забить гол.

Как рассказал Павел Десятков, главный тренер ХК «Рязань», все решил первый гол: «Дальше мы пропустили второй гол, который выбил нас из колеи. Соперник в третьем периоде умело откатился и держал игру. Красноярцев с победой, у меня всё».

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Главный тренер ХК «Сокол» поблагодарил болельщиков за поддержку: «Очень приятно играть, когда трибуны заполняются, когда команду поддерживают. Спасибо вам огромное». Он добавил, что игра получилось трудной и похвалил спортсменов.

Следующая игра «Сокола» пройдет 11 декабря в Казани. Красноярцы сразятся с ХК «Барс».