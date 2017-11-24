Ливневки в районе Октябрьского моста несколько лет загрязняли Енисей

Природоохранная прокуратура через суд потребовала очищать стоки ливневки, которые попадают в Енисей в районе Октябрьского моста в Красноярске. Несколько лет из них в Енисей текла вода с солями тяжелых металлов, нефтепродуктами и взвешенными веществами.

Еще в 2015 году в Росприроднадзор от красноярцев поступали жалобы на то, что из трубы в районе Октябрьского моста в Енисей почти всегда течет грязная вода. В надзорном ведомстве тогда объясняли, что в этом месте расположен выход ливневой канализации и течь из нее должна только дождевая вода во время ливней. Позднее выяснилось, что в ливневку кто-то незаконно врезал свои сливные трубы в районе ТРЦ «Планета».

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В 2016 году природоохранная прокуратура через суд потребовала у администрации города установить на коллектор систему очистки. Накануне суд Центрального района Красноярска удовлетворил требования прокуратуры.

Отметим, строительство ливневки уже началось — работы сейчас ведут в районе развязки Октябрьского моста и ул. Партизана Железняка. В мэрии обещали построить новую ливневую канализацию на ул. Авиаторов и собирать ее стоки в большие резервуары для дальнейшей очистки.

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