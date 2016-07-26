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В Красноярске все-таки перекрыли важный проезд на улице Авиаторов
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В Красноярске все-таки перекрыли важный проезд на улице Авиаторов

21 ноября 15:55
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В Красноярске все-такие ограничили движение на ул. Авиаторов в районе съезда на ул. Партизана Железняка. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства, подрядчик перегородит две крайние правые полосы бетонными блоками сегодня во второй половине дня: «Блоки установят вечером, если ещё не установили».

Движение ограничивают из-за работ по строительству ливневой канализации к новой ледовой арене на Партизана Железняка. Несколько дней назад, 16 ноября, подрядчик работ — ООО «Стройсервис» — уже ограничивал движение на этом участке. Однако это сильно осложнило дорожную обстановку в Советском районе. После жалоб горожан 17 ноября бетонные блоки временно убрали, а подрядную организацию заставили сделать объездную дорогу на время строительства ливневки. Также подрядчика заставили установить дорожные знаки, предупреждающие красноярцев об ограничении движения.

Съезд с ул. Авиатиоров на ул. Партизана Железняка перекрыли до 10 декабря
Скриншот: 2gis.ru/krasnoyarsk/Newslab.ru

Работы продлятся до 10 декабря, после чего бетонные блоки уберут и движение восстановят. В департаменте городского хозяйства подчеркнули, что ждать преждевременного окончания работ не стоит.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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