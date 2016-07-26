В Красноярске все-таки перекрыли важный проезд на улице Авиаторов

В Красноярске все-такие ограничили движение на ул. Авиаторов в районе съезда на ул. Партизана Железняка. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства, подрядчик перегородит две крайние правые полосы бетонными блоками сегодня во второй половине дня: «Блоки установят вечером, если ещё не установили».

Движение ограничивают из-за работ по строительству ливневой канализации к новой ледовой арене на Партизана Железняка. Несколько дней назад, 16 ноября, подрядчик работ — ООО «Стройсервис» — уже ограничивал движение на этом участке. Однако это сильно осложнило дорожную обстановку в Советском районе. После жалоб горожан 17 ноября бетонные блоки временно убрали, а подрядную организацию заставили сделать объездную дорогу на время строительства ливневки. Также подрядчика заставили установить дорожные знаки, предупреждающие красноярцев об ограничении движения.

Работы продлятся до 10 декабря, после чего бетонные блоки уберут и движение восстановят. В департаменте городского хозяйства подчеркнули, что ждать преждевременного окончания работ не стоит.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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