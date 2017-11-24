Красноярскому краю заплатят за результаты развития

Бюджет Красноярского края получит из федеральной казны субсидию за достигнутые показатели социально-экономического развития в 2016 году. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Всего в документе упоминается 40 регионов, показавших наилучшие результаты по росту налоговой базы и других показателей. На стимулирующие выплаты этим территориям из федерального бюджета выделят 20 млрд рублей.

Красноярский край занял четвертое место в рейтинге и получит 1,4 млрд рублей.

В тройку лидеров входят (по убыванию) Якутия, Татарстан и Московская область — им причитается 2,5 млрд, 1,7 млрд и 1,6 млрд рублей соответственно.

Меньше всего — чуть более 50,5 млн рублей — получит Тува, занявшая последнее месте в списке.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2017 года Красноярский край также показал приличные экономические результаты. Так, индекс промышленного производства по итогу первых шести месяцев составил 105,8 % от показателя за аналогичный период прошлого года. Также отмечалась положительная динамика реальной заработной платы в крае.