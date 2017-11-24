Александр Усс договорился о новых инвестициях в Красноярский край

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс и руководители четырех крупных корпораций подпишут Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края. Об этом сообщают на сайте правительства региона.

Сегодня в Москве запланирована встреча главы края с президентом «Норильского никеля» Владимиром Потаниным, президентом En+ Group Олегом Дерипаской и основным собственником компаний СУЭК и СГК Андреем Мельниченко. На ней и будет подписан документ.

«Эти компании в ближайшие несколько лет планируют инвестировать порядка 553 млрд рублей в развитие промышленного производства, инфраструктуры энергетики, транспорта и связи, — говорят в правительстве края, — а также в реализацию экологических, инвестиционных и социальных проектов».

Напомним, что на прошлой неделе, 5 декабря, Александр Усс встречался в Красноярске с Андреем Мельниченко. Одним из итогов этих переговоров стало решение о начале строительства новой трубы ТЭЦ-1 уже в этом году.