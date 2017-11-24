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«Доска почёта и позора»: в Красноярске назвали лучших и худших маршрутчиков
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«Доска почёта и позора»: в Красноярске назвали лучших и худших маршрутчиков

12 декабря 17:58
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В Красноярске определили перевозчиков, чьи автобусы выходили на линию с нарушениями. В департаменте транспорта городской администрации подвели промежуточные итоги акции по выявлению худших и лучших перевозчиков общественного транспорта.

Акции «Доска почёта» и «Доска позора» прошли в Красноярске с 10 ноября по 10 декабря. Специалисты «Красноярскгортранса» и департамента транспорта проверили санитарное состояние автобусов, наличие информации для пассажиров в них, исправность сидений, экипировку и наличие посторонних предметов в транспорте.

По итогам проверки фотографии лучших и худших транспортных средств с указанием фамилий руководителей предприятий публикуются на интерактивной площадке «Доска позора» и «Доска почёта».

Так, лидерами в списке худших маршрутов в Красноярске стали маршруты № 1 и № 43 ( ООО «Вавулин-К», директор предприятия Вавулин И.Н.), второе место у автобуса № 79 (ООО «Игнатенко», директор — Игнатенко С. А.). Материалы в отношении перевозчиков направили в районные административные комиссии. За нарушения перевозчиков привлекут к административной ответственности в виде штрафа: для индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

В автобусе 43-го маршрута ( г/н У 430 ЕК ) сломаны сидения. Перевозчик ООО "Вавулин-К", генеральный директор: Игорь Вавулин
Источник: www.mu-kgt.ru
В автобусе 63-го маршрута (г/н В 151 НК ) не закреплена подушка сидения, есть посторонние предметы. Перевозчик ООО "КПАТП", директор Александр Ильюшенко
Источник: www.mu-kgt.ru
На этом же маршруте нашли повреждения обшивки сидения и боковой панели
Источник: www.mu-kgt.ru
Сломанное сидение и повреждение обшивки в автобусе 76-го маршрута (г/н ЕВ 690). Перевозчик МП "КПАТП №2", и.о. гендиректора Равхат Сафиянов
Источник: www.mu-kgt.ru
В автобусе 61-го маршрута (г/н ЕВ 521 ) повреждена обшивка сидения. Перевозчик МП "КПАТП №2", и.о. гендиректора Равхат Сафиянов
Источник: www.mu-kgt.ru

Во время проверки трижды лучшим становился маршрут № 88(«Автоколонна 1960», гендиректор — Арамян И.И.), дважды на «Доске почёта» побывали маршруты № 99 (ИП Летучий А.В.) и № 7 (ИП Волобуев Н.Г.).

Чистым признали автобус № 85 ( г/н К 085 ЕТ), перевозчик ООО "Магистраль", директор Архип Сайко
Источник: www.mu-kgt.ru
...маршрут №87 ( г/н ЕЕ 264), перевозчик МП "КПАТП №5", директор Андрей Иванькин
Источник: www.mu-kgt.ru
...маршрут №81 (г/н К 173 НР), перевозчик ООО "Сирена", директор Борис Деменков
Источник: www.mu-kgt.ru
...троллейбус № 4 ( г/н 2005), перевозчик МП "Горэлектротранс", генеральный директор Владимир Болотин
Источник: www.mu-kgt.ru
...маршрут №7 ( г/н С 654 НВ), перевозчик ИП Волобуев, руководитель Николай Волобуев
Источник: www.mu-kgt.ru
...маршрут №65 ( г/н А 327 НТ) , перевозчик ИП Ялтонская, руководитель Анна Ялтонская
Источник: www.mu-kgt.ru

«Создание такой виртуальной площадки, где можно визуально посмотреть, в каком состоянии тот или иной перевозчик позволяет себе выпускать транспорт в линию, ещё один механизм воздействия на нарушителей. Безусловно, это профилактическая мера, но она действенная. Многие перевозчики уже после первого появления своего автобуса на „Доске позора“ усилили контроль и за выпуском транспорта и за работой в линии. В качестве примера для нерадивых предпринимателей, внедрили „Доску почёта“. Ежемесячно будем отмечать благодарственными письмами тех, чей подвижной состав большее количество раз на ней размещался. На сегодня это маршрут № 88», — рассказал руководитель департамента транспорта Игорь Ким.

Свои замечания и предложения по работе общественного транспорта красноярцы могут направлять по телефону: (391) 256-84-04 в рабочее время, либо по электронной почте: trans@admkrsk.ru. Следить за результатами проверок можно на сайте «Красноярскгортранс» в разделах «Доска почёта» и «Доска позора». 

Ким Игорь Вадимович
Ким Игорь Вадимович
Заместитель главы Красноярска - руководитель департамента транспорта

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