В Красноярске выберут самый новогодний автобус, троллейбус и трамвай

В Красноярске объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление автобуса, троллейбуса и трамвая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

Конкурс в краевой столице пройдет впервые. Его цель — в преддверии Нового года создать праздничную атмосферу для пассажиров. Участие в конкурсе могут принять экипажи любого вида общественного транспорта.

«К Новому году некоторые водители и кондукторы и раньше оформляли салоны своих машин, — отметил заместитель главы города — руководитель департамента транспорта Игорь Ким. — Впервые в этом году решили провести конкурс среди экипажей с целью поощрения наиболее инициативных, творческих людей. Всё украшается силами работников. Это хорошая возможность продемонстрировать своё творчество, проявить индивидуальность и поднять горожанам настроение к Новому году».

Оценивать новогоднее оформление будет комиссия. Она осмотрит внешний вид транспортного средства, его санитарное состояние, наличие поздравления в салоне, в том числе и по микрофону, красочность украшений, а также новогодний наряд водителя и кондуктора. Итоги конкурса подведут 28 декабря.

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К оформлению транспорта участники могут привлечь помощников: учащихся подшефных школ, детей сотрудников и других.

В номинации на лучшее новогоднее оформление автобуса определят трёх победителей, по одному победителю выберут среди экипажей троллейбусов и трамваев. Водители и кондукторы, которые выиграют в конкурсе, получат благодарность от администрации города и поощрения от руководства предприятий.

Красноярцы могут принять участие в оценке работы конкурсантов, отметив оформление понравившегося автобуса, троллейбуса или трамвая, позвонив по телефону: (391)226-12-54. Фотографии празднично украшенных транспортных средств разместят на сайте «Красноярскгортранса».

Подать заявки на участие в городском конкурсе на лучшее праздничное оформление необходимо с 20 по 24 декабря в департамент транспорта по электронной почте: arsentjeva@admkrsk.ru . Экипажам, желающим принять участие в конкурсе, нужно оформить салоны своих транспортных средств, сфотографировать и выслать фотографии по указанному электронному адресу, с указанием маршрута, госномера и ФИО водителя и кондуктора.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в департаменте транспорта по телефону: (391) 226-12-54