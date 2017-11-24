В Красноярске за обман дольщицы осудили директора строительной компании

Советский районный суд Красноярска признал директора строительной компании «Консоль» виновной в обмане дольщицы. Об это рассказали в районной прокуратуре.

Как установило следствие, руководитель «СК «Консоль»» заключила договор долевого участия с компанией «Консоль Инвест», которая должна была построить дом в переулке Светлогорский (мкрн. Северный).

Но денег на строительство у подрядчика не оказалось. И директор «СК «Консоль»» об этом знала, ведь она являлась учредителем и этой компании.

Однако это не остановило обвиняемую от того, чтобы продать пострадавшей фактически не построенную квартиру за 1,28 млн рублей.

Следующим шагом обвиняемой стало банкротство «СК «Консоль»» и ее реорганизация в три компании - «СК», «Строительная компания» и «Консоль».

Эти действия суд истолковал как мошеннические и приговорил руководителя строительной компании к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна будет выплатить пострадавшей весь причиненный ущерб.

По данным системы «Контур.Фокус», учредителем «СК «Консоль»» и «Консоль Инвест» является Елена Мансурова, которая в 2008 году уже была осуждена на 1 год за неисполнения решений суда о выплате 1,6 млн рублей за некачественно построенные квартиры.

Также ее привлекали к ответственности в 2013 году. А весной 2017 года краевая полиция возбудила уголовное дело против руководителей группы компаний «Консоль» по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Полицейские установили, что фирма в течение нескольких лет заключала договоры на участие в долевом строительстве жилых домов в Красноярске, однако полученные от граждан деньги тратила не на строительство, что привело к его прекращению.